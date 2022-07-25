Bursa'da 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Haberler - DHA 25.07.2022 - 18:06
Bursa,nın Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi’nde iddiaya göre, Asel Aladağ, apartmanın 5’inci katında bulunan evlerinin balkonun oynadığı sırada aşağı düştü.
Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin düşen bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asel bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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