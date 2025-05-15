Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. sakinleri evlerden tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...