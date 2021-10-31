Bursa'da 7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 10 yaralı

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Araçlarda sıkışanlar ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan biri ağır 10 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 07:06

Bursa'da 7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 10 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını

-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda kaza yapan 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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