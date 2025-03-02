Bursa'da 7 metrelik pide görenleri şaşırttı

Bursa'da bir fırıncı 7 metrelik pide yaptı. Pide için çalışan 8 kişi, 7 metre uzunluğundaki hamura çörek otu ile 'Hoşgeldin Ramazan maşallah' yazıp fırına verdi. Pide uzun uğraşlar sonucu streçlenerek fırın önünde sergilendi. Vatandaşlar cep telefonu ile pidenin fotoğrafını çekti.



Fırıncı Subay Özçelik, "Ramazan ayının gelmesiyle 7 metre uzunluğundaki pideyi yaptık. Avrupa'da bile daha uzunu olmadığını düşünüyoruz. Yapımı 2 saat sürdü hiç kolay değil. Yaparken çok zorlandık. Tek parça halinde yaptık. Pideyi görenler fotoğrafını çekiyor. Hedefimiz bunun daha büyüğünü yapmak" şeklinde konuştu.