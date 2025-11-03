Bursa'da 75 bıçak darbesiyle vahşice katledildi

Bir kadın daha cinayet kurbanı oldu.



Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde Rusya uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova ile birlikte yaşadığı sevgilisi Azeybaycanlı S.M. arasında tartışma yaşandı.

75 BIÇAK DARBESİ

Bu sırada S.M, Khalılova’yı 75 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.



GÖZALTINA ALINDI

Khalılova, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.