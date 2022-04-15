Bursa'da 750 bin liralık kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesinde M.Ç.'ye ait depoya, aracınaa ve Nilüfer ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskında ekipler, yapılan aramalarda piyasa değeri 750 bin lira olan, 300 bin boş makaron, 643 kilo kıyılmış tütün, 400 kilo nargile tütünü, 4 bin 760 adet makarona basılmış sigara, 9 elektronik sigara, 1 kompresörlü sigara basma makinası, 25 sigara basma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.