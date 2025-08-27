Bursa'da 9 saatlik su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 9 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Bursa'da 9 saatlik su kesintisi

'nın Osmangazi ilçesinde uygulanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve civarında 28 Ağustos 2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...