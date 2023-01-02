Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

Bursa İnegöl'de 3 zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

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'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

ETİKET-KASA FİYATLARINDA FARKLILIK TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi - 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İnegöl Belediyesi'nden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait, toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir.

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi - 2

Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3'üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir."

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