Bursa'da ağaç budamak isterken ağır yaralandı
05.11.2025 15:15
DHA
Bursa'da kiraz ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşen 61 yaşındaki Osman B. ağır yaralandı.
Bursa'da ağaç budamak istedi, ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Osman B., kiraz ağacını budamak için merdivene çıkarken, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Osman B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Osman B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.