Bursa'da aile katliamı: Anne ve babasını tüfekle, kardeşini bıçakla öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğluyla ailesinin evine gelen Abdulsamet Y. ile babası S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya giren annesi Z.Y. ve kardeşi M.Y.,Abdulsamet Y.'yi odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi. Bu sırada Abdulsamet Y., yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine ateş açarak, önce babası S.Y.'yi ardından da annesi Z.Y. ile kardeşi M.Y.'yi vurdu. Açılan ateşte, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan anne Z.Y. ile baba S.Y. olay yerinde hayatını kaybettti.