Bursa'da akılalmaz olay: İki yaşındaki çocuk balkondan düştü
Bursa'da bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen iki yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki balkonda iki yaşındaki yaşındaki M.A., oyun oynamaya başladı.
Korumalıklara tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ötge yandan jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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