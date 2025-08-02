Bursa'da akılalmaz olay: İki yaşındaki çocuk balkondan düştü

Bursa'da bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen iki yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'da akılalmaz olay: İki yaşındaki çocuk balkondan düştü

'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki balkonda iki yaşındaki yaşındaki M.A., oyun oynamaya başladı.

Korumalıklara tırmanan , dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ötge yandan jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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