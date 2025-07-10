Bursa'da akılalmaz olay: Kendisini ıslatmayan bahçıvanı dövdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen 15 yaşındaki bir çocuk, kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü.
Bursa'da öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle 1'inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın (61) yanına alkollü olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Hasan A. (15) geldi.
Hasan A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla dövdü.
Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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