Bursa’da altın dolandırıcılarına yönelik operasyonda 9 tutuklama

Altın dolandırıcılarına yönelik Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa’da altın dolandırıcılarına yönelik operasyonda 9 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığımızı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli 3 ilde dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin faaliyetleri çerçevesinde dolandırıcılık' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 9 şüpheli hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...