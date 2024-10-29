Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

Bursa'da vakaya yetişmeye çalışan ambulansı fark eden sürücüler, "fermuar sistemi" uyguladı. Sıkışan trafikte sürücülerin duyarlı çabası kamera ile görüntülendi.

Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

'nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla ulaştı.

Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, "fermuar sistemi" oluşturarak ambulansa yol verdi.

Sürücülerin duyarlı davranışı ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla görüntülendi.

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