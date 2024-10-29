Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan ambulans yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla ulaştı.

Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, "fermuar sistemi" oluşturarak ambulansa yol verdi.

Sürücülerin duyarlı davranışı ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla görüntülendi.