Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi
Bursa'da vakaya yetişmeye çalışan ambulansı fark eden sürücüler, "fermuar sistemi" uyguladı. Sıkışan trafikte sürücülerin duyarlı çabası kamera ile görüntülendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan ambulans yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla ulaştı.
Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, "fermuar sistemi" oluşturarak ambulansa yol verdi.
Sürücülerin duyarlı davranışı ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla görüntülendi.
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