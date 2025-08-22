Bursa'da amca dehşeti: Yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayıp bıçakladı
Bursa'da yeğeninin kaldığı eve gelen 52 yaşındaki amca; 15 yaşındaki yeğeni ve 17 yaşındaki erkek arkadaşına saldırdı. Dehşet saçan amca, yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalyeyle başından yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde amca A.D., 15 yaşındaki yeğeni Y.D. ile erkek arkadaşı B.S.'yi evde gördü.
Yaşanan durum karşısında öfkelenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı.
Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
