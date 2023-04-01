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Bursa'da anneyle kızı 4'üncü kattan atladı

Bursa'da psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. ile kızı Nisa Nur M. oturdukları apartmanın 4’üncü katından atlayarak yaşamlarına son verdi.

Bursa'da anneyle kızı 4'üncü kattan atladı

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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