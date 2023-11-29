Bursa'da aracın çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Mustafa Nairabi'ye (3) çarpıp kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nairabi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Nairabi'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

