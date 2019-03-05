Bursa'nın İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilgin idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Orhaniye Mahallesi mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonun kasasındaki birkaç kovan yola saçılırken, kazada kamyonda bulunan Abdullah Şarlı yaralandı.
Kazanın arından o sırada orada bulunan Baki Pala'yı ise arılar soktu.
Pala ve Şarlı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bursa'da arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, etrafa saçılan arıların sokması nedeniyle bir kişi de tedavi altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.