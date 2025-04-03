Bursa'da Atatürk büstünü çalan kişi tutuklandı

Bursa'da bir okuldan Atatürk büstünü çalan A.A., polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Atatürk büstünü çalan kişi tutuklandı

'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu Orta Okulu'nun bahçesindeki büstünü çalan şüpheli kayıplara karıştı.


İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Bursa'da Atatürk büstünü çalan kişi tutuklandı - 1 Bursa'da çalınan Atatürk büstü

ÇALDIĞI ATATÜRK BÜSTÜNÜ SATTI

Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çaldığı büstünü sattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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