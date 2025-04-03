Bursa'da Atatürk büstünü çalan kişi tutuklandı
Bursa'da bir okuldan Atatürk büstünü çalan A.A., polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu Orta Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan şüpheli kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.
ÇALDIĞI ATATÜRK BÜSTÜNÜ SATTI
Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çaldığı Atatürk büstünü sattığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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