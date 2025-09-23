Bursa'da ATV aracı takla attı: Biri ağır, iki yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan ATV aracı takla attı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi.
Sherıf Mehmed F. (53) yönetimindeki 16 BUK 051 plakalı ATV, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Yunus Emre K. (33) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yunus Emre K. yoğun bakıma alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
