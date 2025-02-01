Bursa'da AVM'nin tavanı çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.



"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.