Bursa'da AVM'nin tavanı çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Bursa'da AVM'nin tavanı çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki 'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü.

Tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da AVM'nin tavanı çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü - 1

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp 'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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