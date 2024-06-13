Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulvahap A. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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