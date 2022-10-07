Bursa'da baba ve kızı kazada can verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.



Mehmet Emin Arslan (37) yönetimindeki 22 ACB 837 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve kızı Havva Arslan (10) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Araçtakilerin Bursa'dan İznik'teki bir düğüne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

