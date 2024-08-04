Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Nur B., ağır yaralandı.

Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

3'üncü katın balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya göre; annesi mutfağa gidince kalkmak istedi. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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