Bursa'da balkondan düşen adam yaşamını yitirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen S.K, yaşamını yitirdi.

Bursa'da balkondan düşen adam yaşamını yitirdi

’da bir kişi balkondan düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki apartmanda annesi ile birlikte yaşayan S.K. isimli adam, balkonda dengesini kaybederek dördüncü kattan beton zemine düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.K, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında polis ekipleri şahsın düştüğü apartman önünde ve evde inceleme yaptı. S.K.’nın haberini alan yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyet savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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