Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü'nde oturan Kadir K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle eline aldığı baltayla, eşinin akrabası olan komşusu Nefise Akçaalan'ın (55) evine gitti.



Eve giren Kadir K., baltayla iki çocuk annesi kadına birkaç kez vurduktan sonra kaçtı.



Akçaalan'ın yardım çağrısını duyan komşuları eve geldiklerinde, kadını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçaalan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Kadir K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.