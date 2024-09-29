Bursa'da baraka yangını
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda bulunan barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ve ormanlık alana yakın inşa edilen barakada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kısa sürede sarınca çevre dumanla kaplandı.
Dumanları gören mahalle sakinleri hemen 112 ekiplerini aradı.
İhbar üzerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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