Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

'da Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Murat Erkılıç (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre ileri savrulurken sürücü bariyerlerin arasında sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Erkılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosiklet sürücüsü, şoförü ile tartıştığı minibüsün aynasını kırdı

Motosiklet sürücüsü, şoförü ile tartıştığı minibüsün aynasını kırdı

Atama kararları Resmi Gazete'de: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Atama kararları Resmi Gazete'de: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın Didim'e getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın Didim'e getirildi

Yanlış kapıdan girdi, çöken tavanda asılı kaldı

Yanlış kapıdan girdi, çöken tavanda asılı kaldı

Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...