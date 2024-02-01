Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde başhakimlik yapan Dr. Kamuran Çatalkaya, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde, yolun karşısına geçerken arkasından yürüyerek gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Çatalkaya bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatalkaya'nın tedavisi sürüyor.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.



Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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