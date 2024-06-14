Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun

Bursa’da 83 yaşındaki bir adam, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini başkomiser Volkan olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adamın 35 bin dolarını ve 15 tam altınını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulunan adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis, 4 şüpheliyi gözatlnıa aldı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı.

Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun

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’da kendilerini Başkomiser Volkan olarak tanıtıp dolandırdıkları yaşlı adamdan 35 bin dolar ve 15 tam altın alan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki H.T.Ö’yü telefonla arayıp kendisini Başkomiser Volkan olarak tanıtan şüpheli, “Kimlik bilgilerin ele geçirildi. Adın ve paraların FETÖ soruşturmalarına karışmış olabilir. Para ve altınları alıp, temize çıkarıp sana vereceğiz.” dedi.

Başına kötü bir iş geleceğinden korkan H.T.Ö, birikimi olan yaklaşık 1 milyon 375 bin lira değerindeki 35 bin dolar ve 15 tam altını evinin önüne gelen kişiye verdi.

Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun - 1

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T.Ö, Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak 'ya getirilen zanlılardan 4 cep telefonu ile 3 bin 400 dolar, 2 bin euro ve 12 bin lira ele geçirildi.

Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun - 2

Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüphelinin H.T.Ö. ile evinin önünde konuştuğu, bir süre sonra elindeki poşetle ayrıldığı görülüyor.

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