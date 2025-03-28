Bursa’da bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlardaki toplu taşıma araçlarının, Bursaray ve tramvay hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı Ramazan ayının manevi ikliminin kent genelinde düzenledikleri programlarla tüm Bursalılar tarafından hissedildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı’na ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı’nda hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini ve ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarımız, Ramazan Bayramı süresince (30-31 Mart ve 1 Nisan 2025) BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı görev başında olacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum." dedi.