Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.

Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Güler'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Lapseki’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale Lapseki’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Devlet Bahçeli'den Kurban bayramı mesajı

Devlet Bahçeli'den Kurban bayramı mesajı

Diyarbakır'da feci kaza: Traktörüyle gölete düşen kişi öldü

Diyarbakır'da feci kaza: Traktörüyle gölete düşen kişi öldü

Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Bolu’da 32 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu’da 32 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayram programları belli oldu: Hangi lider, nerede olacak?

Bayram programları belli oldu: Hangi lider, nerede olacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...