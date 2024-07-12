Bursa'da bazı yollar 15 Temmuz'da trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa'da bazı yollar 15 Temmuz'da trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle Haşim İşcan Caddesi-15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Acem Reis Camii arası güzergah tamamen kapatılacak. Kemal Bengü Caddesi'Nden Şehreküstü ile İnönü Caddesi üzerinden gelen araç trafiği zorunlu olarak İnönü Caddesi'Ne yönlendirilecek. Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin her iki istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Altıparmak Caddesi-Atatürk Caddesi istikameti ise saat 18.30 itibariyle Sancak Koşusu etkinliği dolayısıyla etkinlik sonuna kadar tek yönlü Heykel istikametine doğru kapatılacak. 19.30'da ise Atatürk Caddesi Heykel Valilik önünden İnönü Caddesi Dörtyol Kavşağı arası etkinlik sonuna kadar araç trafiğine açılmayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Etkinlik süresi boyunca sürücülerin Ankara Yolu Caddesi - İzmir Yolu Caddesi - Ali Ferruh Yücel Caddesi - Gökdere Bulvarı - İpekçilik Caddesi - Celal Bayar Caddesi - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Darmstad Caddesi - Stadyum Caddesi - Çekirge Caddesi - KükürtlüCaddesi istikametlerini kullanmaları, özellikle trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için etkinlik süresi boyunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı belirtildi.

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