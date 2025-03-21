Bursa’da belediye otobüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Bursa’da büyükşehir belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.



Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi’nde Şafak B. yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı otomobile, ardından da refüjü aşıp aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü ile 7 yolcu yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.