Bursa'da "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı

Bursa'da, ameliyat olması gereken bir hastadan 15 bin lira "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 03:19

Bursa'da "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı

Bursa'da, ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T, iddiaya göre bir hastadan ameliyat için 15 bin lira "bıçak parası" istedi.

Hastanın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklandı.

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