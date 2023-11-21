Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki binada meydana geldi.
Aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.
İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi.
Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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