Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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