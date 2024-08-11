Bursa'da bıçaklı kavga: Biri ağır 6 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: Biri ağır 6 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta, su tesisatı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kavgada ağır yaralanan Fesih B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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