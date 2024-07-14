Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Hocaalizade Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile K.E.Ü. (22) ve kuzeni M.K.Ü. (28) arasında tartışma yaşandı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Türkmen bacak kısmından bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.



Türkmen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

