Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu
Bursa’da dün başlayan rehine krizi, 24 saat sona çözüldü. İnegöl’de bir evi ateşe verdiği belirtilen şüpheli, kendi evine gelip iki çocuğunu rehin aldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, 24 saatten fazla bir süre boyunca adamı teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Hüseyin G. isimli adam, ikna çabaları sonrası teslim oldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan rehine krizi 24 saat sonra sona erdi.
Orhaniye Mahallesi’nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.
Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.
İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G.’ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.
24 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı’nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Polis Adliye
- Bursa
- Bursa İnegöl
- Jandarma
- Son Dakika Haberleri