Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu

Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.



İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G.’ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.