Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu

Bursa’da dün başlayan rehine krizi, 24 saat sona çözüldü. İnegöl’de bir evi ateşe verdiği belirtilen şüpheli, kendi evine gelip iki çocuğunu rehin aldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, 24 saatten fazla bir süre boyunca adamı teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Hüseyin G. isimli adam, ikna çabaları sonrası teslim oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

'nın İnegöl ilçesinde yaşanan rehine krizi 24 saat sonra sona erdi.

Orhaniye Mahallesi’nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu - 1 Şüphelinin Orhaniye Mahallesi'nde bir daireyi ateşe verdiği belirtiliyor

Polis ve ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G.’ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu - 2 Ekipler çocuklarını rehin alan adamı saatler boyunca ikna etmeye çalıştı

24 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı’nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bursa'da bir gün süren rehine krizi: Çocuklarını rehin alan baba teslim oldu - 3 24 saat sonra teslim olan Hüseyin G.

Öne Çıkan Video

Bolu'daki otel yangını faciasında ilk kurtarma anlarının görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...