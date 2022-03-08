Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 78 yaşındaki Necati K.'nın telefonla kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 500 bin lira dolandırılması üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin 4 dakika içerisinde yaşlı adamdan 130 bin lira, 22 bin dolar ve 3 bin 600 İşviçre Frangı alarak kayıplara karışması üzerine ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ADANA'YA GİDERKEN YAKALANDILAR

Yapılan incelemeler sonucu 6 şüpheli Adana iline girişte kaçtıkları arabayla gözaltına alındı.

Necati K'nin (78) telefonla dolandırılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliye sevk edilen zanlılardan Mehmet U, İsmail B. ve Ali Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KÖPEKTEN KAÇARKEN KAMYON ÇARPTI