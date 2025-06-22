Bursa'da buğday tarlası küle döndü

Bursa'da alev alan anızlar, 30 dönümlük buğday arazisi ile ormanı küle çevirdi.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki buğday tarlalarının bulunduğu alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anızların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede, buğday tarlalarına sıçradı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etse de başarılı olamadı.

İhbar üzerine, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri seferber oldu.

Bir helikopter, üç arazöz, bir su tankeri, beş ilk müdahale aracı, 34 personelin havadan ve karadan çabaları sonucu alevler söndürüldü.