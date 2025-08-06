Bursa'da cadde ortasında dayak: Eski kocasını tekme tokat dövdü
Bursa'da eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öfkeye kapıldı.
Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek dövmeye başladı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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