Bursa'da can pazarı: Aracın içine sıkıştı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpması sonucu araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da can pazarı: Aracın içine sıkıştı

Kaza, dün saat 06.45 sıralarında Mustafakemalpaşa Mahallesi Güllüce Mahallesi Balıkesir- yolu üzerinde meydana geldi.

T.T. (42) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza sonrası sürücü araçta sıkışırken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollü olarak sağlanan trafik, jandarma timlerinin kısa sürede aracı kaldırtmasıyla yol normal seyrine döndü.

T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Dağı geçişine yeni düzenleme: Ağır taşıtlar dikkat!

Bolu Dağı geçişine yeni düzenleme: Ağır taşıtlar dikkat!

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Dilek Yarımadası'na yangın önlemi

Dilek Yarımadası'na yangın önlemi

Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga

Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Park halindeki araçlara zarar verip kaçtı

Park halindeki araçlara zarar verip kaçtı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...