Bursa'da çatı yangını: Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 3 katlı apartmanın çatısında yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen bir kadın, ambulansta tedavi altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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