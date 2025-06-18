Bursa'da çatı yangını: Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da 3 katlı apartmanın çatısında yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da çatı yangını: Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kadın, ambulansta tedavi altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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