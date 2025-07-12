Bursa’da çekirgelerle mücadele: İlaçlamala başladı

Bursa’nın İznik, Keles, Osmangazi ve Yenişehir İlçesinde bulunan garsiyat alanlarında '2025 Bitki Sağlığı Uygulama Programı' çerçevesinde çekirge mücadelesi yapılıyor.

İznik İlçesi Kırıntı ve Elmalı Mahallesi ile Keles İlçesi Sorgun Mahallesindeki garsiyat alanlarında çekirge popülasyonunda riskli yoğunluk tespit edilerek ilaçlama kararı alındı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli koordinasyonunda mahalle muhtarlıklarınca toplam 775 dekar alanda gerçekleşen kimyasal mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlı Cypermethrin 250 EC etkili maddeli Bitki Koruma Ürünü kullanılarak yapıldı.

Osmangazi ve Yenişehir İlçesindeki toplam 475 dekar garsiyat alanında ise herhangi risk teşkil edecek bir durumla karşılaşılmadı ve sürvey çalışmalarına devam ediliyor.