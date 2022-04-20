Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi.



Saldırı, sabah saatlerinde Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde düzenlendi.



Cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.



Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit

BİR İNFAZ KORUMA MEMURU ŞEHİT OLDU



Patlamada infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu, biri ağır 5 personel de yaralandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen şehidin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderilecek.

CEZAEVİNDE GEÇİCİ GÖREVLE ÇALIŞIYORDU



Evli ve 3 çocuk babası Yiğit'in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.



Elektrik direğinin altına bırakılan patlayıcının, uzaktan kumandayla patlatıldığı değerlendiriliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA



Bursa Valisi Yakup Canbolat "Elektrik direğinin altına bırakılan el yapımı patlayıcının, uzaktan kumandayla patlatıldığı değerlendiriliyor" dedi.



Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu söyledi.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakan Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

Bakanlar, patlamada hasar gören otobüsü inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

SOYLU: EN KISA ZAMANDA YAKALANACAKLAR

Bekir Bozdağ ile birlikte saldırıda yaralananları Bursa Şehir Hastanesinde ziyaret eden Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur" dedi.

Türkiye'nin her zaman terör riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Soylu, "Özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışabilecektir" diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir ancak bu konuda milletimiz emin olsun tüm Türkiye'de tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gerekli tüm çalışmalar devletimizin tüm kurumlarının koordinasyonuyla yürümektedir."

BOZDAĞ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bozdağ da burada yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

"Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir" diyen Bozdağ, "Şu anda güvenlik güçlerimiz, devletimizin ilgili birimleri, bu olayı gerçekleştiren fail veya faillerle ilgili tahkikat içinde. Yakında onlara, yakalandıklarına dair haberleri kamuoyu ile paylaşırız diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ