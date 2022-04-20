Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı: 1 şehit, 7 yaralı

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırı, sabah saatlerinde Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde düzenlendi.

Cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 1 memur şehit oldu, ikisi ağır 7 personel de yaralandı.

Elektrik direğinin altına bırakılan patlayıcının, uzaktan kumandayla patlatıldığı değerlendiriliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA



Bursa Valisi Yakup Canbolat "Elektrik direğinin altına bırakılan el yapımı patlayıcının, uzaktan kumandayla patlatıldığı değerlendiriliyor" dedi.



Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu söyledi.



İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR



İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın patlamanın olduğu yere giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.



Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



''Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.''

BOZDAĞ: İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT ŞEHİT OLDU



Adalet Bakanı Bozdağ da Twitter'dan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Bozdağ'ın paylaşımı ise şöyle:



''İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır. Patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır.''