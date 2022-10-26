Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırının faillerinden biri tutuklandı

İlişkili Haber Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı: 1 şehit, 13 yaralı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen "Emre-Zafir" kod adlı Cebrail Gündoğdu, yakalandığı İzmir'de tutuklandı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim'de Menemen ilçesinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemi tamamlandı.



Zanlı, işlemin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ŞÜPHELİYE İLİŞKİN AYRINTILAR



İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan şüpheliyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.



"Emre-Zafir" kod adını kullandığı tespit edilen şüphelinin uzun yıllar terör örgütü MLKP'nin Suriye'deki kampında, silah ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenildi.



Şüphelinin ayrıca Buca ilçesinde, 31 Ağustos 2017'de, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısının da faillerinden olduğu kaydedildi.



Şüphelinin ayrıca 9 ayrı suçtan daha arama kaydı bulunduğu belirtildi.



Diğer yandan şüphelinin saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerle ilgili işlemin devam ettiği öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Bursa'da 20 Nisan'da, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.



Saldırının faillerinden MLKP üyesi Seda Baykal, Dilek Aksu ile Mehmet Mustafa Uskar, 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmıştı.



İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu, Menemen ilçesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurmuştu.



Gündoğdu'nun, Bursa'daki eylemde, bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.