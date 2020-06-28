Bursa'da çiçekçide çıkan yangın panik yarattı

Bursa Gemlik'teki bir çiçekçide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın güçlükle söndürüldü.

DHA 28.06.2020 - 06:43

Bursa'da çiçekçide çıkan yangın panik yarattı

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Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı.

Dükkandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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